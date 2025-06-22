Минниханов: память о подвигах наших героев навсегда в наших сердцах

Раис Татарстана обратился к жителям республики в день 84-летия начала Великой Отечественной войны

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День памяти и скорби обратился к жителям республики. О 84-летии начала Великой Отечественной войны глава республики напомнил в своем телеграм-канале.

— 22 июня — День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. Память о страшных годах, о подвиге героев, отдавших жизни за наше будущее, навсегда в наших сердцах! — написал он.

Рустам Минниханов также опубликовал видеоролик с цитатами ветеранов, вспоминающих о днях Великой Отечественной войны.



Подробнее о других важных исторических событиях, датируемых 22 июня, — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева