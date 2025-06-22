Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +21 градуса

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит +9 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса, в Казани — от +18 до +20 градусов.

Зульфат Шафигуллин