В Великобритании зафиксирован рекордный спад интереса детей к чтению

За последние 20 лет число детей, которые получают удовольствие от чтения, упало на 36%

Фото: Динар Фатыхов

В Великобритании зафиксировано рекордное снижение интереса детей и подростков к чтению. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, который проводит Национальный центр грамотности. В исследовании приняли участие 114 970 школьников в возрасте от 5 до 18 лет. Согласно итогам опроса, только 32,7% детей в возрасте от 8 до 18 лет заявили, что им «очень» или «вполне» нравится читать в свободное время.

За последние 20 лет, с начала проведения исследования, число детей, которые получают удовольствие от чтения, упало на 36%. Особенно резкий спад отмечен среди мальчиков. В 2024 году только 25,7% мальчиков сообщили, что им нравится читать, тогда как среди девочек этот показатель составил 39,1%. Падение интереса зафиксировано у большинства возрастных групп мальчиков, особенно в диапазоне от 11 до 16 лет. При этом показатели девочек остались стабильными или даже немного выросли.

Число тех, кто читает ежедневно в свободное время, снизилось с 38,1% до 18,7% за два десятилетия. Исследователи называют это самым низким уровнем за все время наблюдений. При этом существенных различий по социально-экономическим показателям не выявлено: среди школьников, получающих бесплатное питание, 31% заявили, что любят читать, против 33% среди тех, кто его не получает.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Географические различия в интересе к чтению все же обнаружились. В Англии 33,2% детей сообщили о любви к чтению, в Шотландии — 30,3%, в Северной Ирландии — 28,9%, а в Уэльсе — 25,5%.

По мнению экспертов, одной из причин может быть отсутствие связи между книгами и интересами подростков. Среди тех, кто не любит читать, 38,1% сообщили, что готовы начать, если книга будет связана с любимым фильмом или сериалом. Еще 37,1% отметили, что интерес может возникнуть, если сюжет книги будет соответствовать их увлечениям. Около 30,9% заявили, что на выбор влияет привлекательная обложка или название.

При этом коллективное чтение и участие в книжных клубах оказались наименее мотивирующим фактором. Только 2,7% опрошенных назвали такой формат привлекательным. Это ставит под сомнение распространенные подходы к развитию читательской культуры, которые ориентированы на уже заинтересованных школьников.

Исследователи подчеркивают, что дети по-прежнему готовы читать, если у них есть выбор, если книги связаны с их жизнью и интересами, если им предоставляется свобода. Эксперты считают, что к молодым читателям нужно обращаться с учетом их медиапотребления и привычек — только так можно восстановить интерес к чтению.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова