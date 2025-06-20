В Татарстане внезапно прервался ремонт дороги Набережные Челны — Бурды

Жители населенных пунктов вдоль автодороги Набережные Челны — Бурды обеспокоены внезапным прекращением ремонтных работ на трассе. По словам местных жителей, дорожники сняли старый асфальт и уложили новый лишь на небольшом участке в несколько километров, после чего работы были остановлены. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ,



Из-за разбитой дороги за новым участком асфальта водители вынуждены снижать скорость до 30 км/ч, что значительно усложняет поездки на работу, в школу и больницу.

На вопрос о причинах приостановки работ и сроках их возобновления сообщили, что участок автодороги Набережные Челны — Бурды включен в план восстановительных работ после строительства обхода Нижнекамска и Челнов, его финансирование предусмотрено.



Рената Валеева