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Звезда НБА Кевин Дюрант стал совладельцем «Пари Сен-Жермен»

21:29, 20.06.2025

Одной из задач станет консультирование ПСЖ по вопросам потенциального выхода в сферу баскетбола

Звезда НБА Кевин Дюрант стал совладельцем «Пари Сен-Жермен»
Фото: скриншот из видео "ЕГО НЕНАВИДЯТ ВСЕ!? ЗА ЧТО КЕВИНА ДЮРАНТА НЕНАВИДЯТ В ИНТЕРНЕТЕ? ЧТО ДЛЯ НЕГО ЗНАЧИТ ЧИСЛО 35?"

Двукратный чемпион НБА и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант приобрел миноритарную долю в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), сообщает The Athletic.

36-летний американский баскетболист, через свою медиа— и инвестиционную компании Boardroom, будет оказывать стратегическую поддержку французскому клубу. Одной из задач Дюранта станет консультирование ПСЖ по вопросам потенциального выхода команды в сферу баскетбола.

Janosch Diggelmann на Unsplash

Приобретение доли Дюрантом происходит на фоне исторического успеха ПСЖ. В этом году команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов, разгромив итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале, прошедшем в Мюнхене. Эта победа сделала ПСЖ второй французской командой, завоевавшей этот престижный трофей после проигрыша в финале 2020 года мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Рената Валеева

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