В Татарстане еще две школьницы набрали 200 баллов по ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по биологии и географии, проведенного 5 июня. Об этом пишет Минобразования республики.

В этом году ЕГЭ по биологии сдавали 2 599 выпускников, что превышает показатель прошлого года (2 488). Средний балл по биологии вырос и составил 61,24 (в 2024 году — 60,87). К сожалению, 231 выпускник (8,90%) не преодолел минимальный порог в 36 баллов. Радует, что 3 выпускника показали абсолютный результат, набрав 100 баллов (в 2024 году — 4).

ЕГЭ по географии сдавали 196 выпускников (в 2024 году — 175). Средний балл составил 59,14 (в 2024 году — 62,6). Минимальный порог в 37 баллов не преодолели 8 выпускников (4,07%). Стоит отметить, что 3 выпускника получили 100 баллов по географии, как и в прошлом году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К семи выпускницам, ранее получившим максимальные баллы по двум предметам, присоединились еще две талантливые девушки:

Хуззятова Карина, учащаяся гимназии №183 Советского района г. Казани, набрала 200 баллов по обществознанию и биологии.

Хисамиева Сюмбель, выпускница Кунгерской средней общеобразовательной школы Атнинского района, получила 200 баллов по химии и биологии.

Выпускники текущего года, желающие улучшить свой результат ЕГЭ по географии или биологии, смогут воспользоваться возможностью пересдачи в дополнительный день — 4 июля. Важно помнить, что в этом случае первый результат будет аннулирован.

Накануне утверждены результаты ЕГЭ по физике и обществознанию, который проходил 2 июня.

Рената Валеева