Десять татарстанцев сдали ЕГЭ по физике и обществознанию на сто баллов

Фото: Максим Платонов

Сегодня утверждены результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию, который проходил 2 июня. Об этом напомнили в Министерстве образования Татарстана.



ЕГЭ по физике:

сдавали экзамен 2 494 выпускника текущего года (в 2024 году — 2 094),

средний балл составил 63,94 (в 2024 году — 68,44),

не преодолели минимальный порог в 36 баллов 29 выпускников (1,16%),

100 баллов получили девять выпускников (в 2024 году — 20).

Двух 100-балльников выпустил лицей №131 Вахитовского района Казани. По одному 100-балльнику подготовили школы: школа №2 Альметьевска, школа №6 Бугульмы, лицей №9 имени А.С.Пушкина Зеленодольска, школа №15 имени Героя Советского Союза Н.Н. Алтынова Зеленодольска, Сармановская гимназия, лицей-интернат №7 Ново-Савиновского района Казани, IT-лицей КФУ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ЕГЭ по обществознанию:

сдавали экзамен 5 117 выпускников текущего года (в 2024 году — 5 194),

средний балл составил 57,05 (в 2024 году — 60,35),

не преодолели минимальный порог в 42 балла: 751 выпускник (14,68%)

100 баллов получил один выпускник (в 2024 году — 2)

Единственный 100-балльник по обществознанию завершает обучение в гимназии №183 Советского района Казани.

Выпускники, желающие улучшить свой результат по одному из предметов, смогут пересдать ЕГЭ в дополнительный день: 3 июля — физика, 4 июля — обществознание. При этом первый результат будет аннулирован.

Напомним, семь выпускниц в Татарстане получили 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.

Рената Валеева