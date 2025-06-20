Лувр введет двойную плату за посещение «Моны Лизы» после реконструкции

Поклонникам «Моны Лизы» придется заплатить дважды, чтобы увидеть знаменитую картину Леонардо да Винчи после завершения масштабной реконструкции Лувра в 2031 году. Об этом сообщает издание The Independent.

Директор Лувра Лоренс де Кар подтвердила, что культовый шедевр получит собственную «тропу Моны Лизы» площадью 3 000 квадратных метров. Новая галерея, создаваемая в рамках реконструкции, стоимостью 800 млн евро позволит посетителям не только насладиться созерцанием картины, но и погрузиться в историю ее создания благодаря дополнительным экспозициям.

Для посещения Лувра потребуется приобрести два билета: общий входной билет в музей и отдельный билет для доступа в новую галерею «Моны Лизы». Общая стоимость входного билета в Лувр для граждан стран, не входящих в ЕС, составит 30 евро, в то время как для европейских посетителей предусмотрена сниженная цена в 22 евро. Стоимость дополнительного билета для посещения «тропы Моны Лизы» пока не объявлена.

Реконструкция, которую планируется завершить к 2031 году, предусматривает не только создание новой галереи для «Моны Лизы», но и общую модернизацию музея, включая открытие новых входов для сокращения времени ожидания. Снижение переполненности вокруг картины является одной из ключевых целей проекта.

Рената Валеева