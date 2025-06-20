В Татарстане 21 июня ожидаются грозы и усиление ветра
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение появилось в приложении ведомства.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 21 июня на территории республики и в Казани ожидается туман. Днем пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-17 метров в секунду местами.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону экстренных служб 112.
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.
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