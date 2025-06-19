В Казани 15-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ

Фото: Динар Фатыхов

Серьезное ДТП произошло вчера, 18 июня, в 22.10 на улице Гудованцева в Казани. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, 15-летний местный житель, управляя автомобилем «Иж», не имея водительских прав, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.

По предварительной информации, подросток, двигаясь на небезопасной скорости, потерял контроль над транспортным средством.

Установлено, что незадолго до аварии, около 21.50, напротив дома № 609 СНТ «Кооператор», водитель «Ижа» не подчинился законному требованию об остановке, поданному сотрудниками Госавтоинспекции с помощью жезла и свистка, и попытался скрыться.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Рената Валеева