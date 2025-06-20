Россия и Украина провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными, как это предусмотрено стамбульскими договоренностями. Об этом сообщили в Минобороны.

— Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной, — заявил источник агентству.

Освобожденные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

— Все вернувшиеся из плена будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Военнослужащие уже связались с родными и близкими. На кадрах от Минобороны запечатлены трогательные моменты общения.

— Привет, ребенок! Господи боже мой! Все нормально у тебя? — слышно, как мать спрашивает у одного из военнослужащих. Он отвечает, что у него все хорошо и он с другими военнослужащими только что прибыл на территорию Белоруссии, но уже скоро будет в Москве. «Люблю, целую, рад возвращению, надеюсь, скоро увидимся, — сказал вернувшийся боец.

Другой военнослужащий по видеосвязи созвонился со своей дочерью. «Привет, моя маленькая! Скоро буду дома, очень сильно тебя люблю, скучаю по тебе, жди, моя маленькая!» — сказал он ей.

Накануне завершился подобный обмен.

Рената Валеева