Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

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Минобороны сообщило о проведении очередного раунда обмена военнопленными с Украиной в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

— 19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, — заявили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Беларуси, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь. По данным Минобороны, все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в военных медицинских учреждениях.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Стамбульские договоренности предусматривают обмен «всех на всех» по двум категориям пленных: раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Напомним, что ранее, 9, 10, 12 и 14 июня, Минобороны уже сообщало об обменах группами пленных с Украиной.

Рената Валеева