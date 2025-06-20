ВС РФ подтвердил субсидиарную ответственность экс-главы «Татфондбанка» Загидуллина

Фото: Роман Хасаев

Верховный Суд России отклонил кассационную жалобу бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Марата Загидуллина, оставив в силе решения нижестоящих инстанций о его привлечении к субсидиарной ответственности. Об этом «Реальному времени» сообщили в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Загидуллин пытался оспорить решения судов, принятые по заявлению АСВ в рамках дела о банкротстве «Татфондбанка».

Напомним, что ранее к субсидиарной ответственности по делу «Татфондбанка» были привлечены еще семь контролировавших банк лиц, включая экс-бенефициара Роберта Мусина. Общий размер потенциальной ответственности превышает 129 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал убытки на сумму 9,7 млрд рублей с бывшего члена правления банка Розы Якушкиной.

Как сообщалось ранее, основаниями для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с Якушкиной убытков послужили факты выдачи технических кредитов и использования иных схем для вывода ликвидных активов из банка.

Лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Татфондбанк», базировавшегося в Казани, была отозвана Банком России в 2017 году. Регулятор объяснил это «неудовлетворительным качеством активов» и неадекватной оценкой принятых рисков со стороны руководства банка.

11 июня Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении Мусина от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья.

Рената Валеева