В Казани пенсионерка лишилась полумиллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: Динар Фатыхов

78-летняя жительница Казани стала жертвой изощренной схемы телефонного мошенничества и потеряла 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники действовали по распространенной схеме. Сначала пенсионерке позвонили якобы из поликлиники и предложили пройти бесплатную диспансеризацию, после чего выманили паспортные данные под предлогом оформления необходимых документов.

Затем на телефон женщины стали поступать коды подтверждения, которые она, не подозревая об обмане, сообщала звонившему. После этого в разговор вмешался «представитель Росфинмониторинга», убедительно сообщивший, что ее сбережения находятся под угрозой мошеннического списания. Под предлогом «спасения» денег пенсионерке было предложено снять все средства со счета и передать их «курьеру» для временного хранения на «безопасном счету».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Доверившись обманщикам, пожилая женщина сняла в ближайшем банкомате около 500 тыс. рублей, положила деньги в коробку, обмотала скотчем и передала неизвестному мужчине, ожидавшему ее у подъезда.

Лишь после передачи денег пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева