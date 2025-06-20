Промышленный экспорт России вырастет до $192,9 млрд к 2030 году

Фото: Максим Платонов

Объем российского промышленного экспорта значительно увеличится в ближайшие годы. По данным Минпромторга, к 2026 году он достигнет $117 млрд, что на 5% больше, чем план на текущий год, сообщает «Прайм».

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов представил эти данные на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнил, что в 2025 году экспорт составит примерно $111,44 млрд, а в 2026 году — $116,95 миллиарда.

К 2030 году планируется, что объем промышленного экспорта вырастет до $192,9 млрд. Также ожидается рост несырьевого неэнергетического экспорта: в 2026 году он может составить $155,24 млрд, что также на 5% выше предыдущих показателей.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что в этом году несырьевой неэнергетический экспорт России ожидается на уровне $149 миллиардов.

Напомним, что первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что оптимальный курс доллара для баланса интересов российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар.



Анастасия Фартыгина