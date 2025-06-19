Мантуров: оптимальный курс доллара для российской экономики — около 100 рублей
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что оптимальный курс доллара для баланса интересов российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, пишет РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о желаемом курсе, Мантуров лаконично ответил: «В районе 100 рублей за доллар».
Он подчеркнул, что при текущем укреплении рубля экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев также отметил на ПМЭФ, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар, а текущий сильный рубль может привести к остановке некоторых производств в отрасли.
Рубль в этом году демонстрирует устойчивый рост. С начала года официальный курс доллара снизился почти на 23%. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, в то время как в начале года он находился на уровне 101,68 рубля.
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