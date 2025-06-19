Мантуров: оптимальный курс доллара для российской экономики — около 100 рублей

Фото: Роман Хасаев

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что оптимальный курс доллара для баланса интересов российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей за доллар. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о желаемом курсе, Мантуров лаконично ответил: «В районе 100 рублей за доллар».

Он подчеркнул, что при текущем укреплении рубля экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Реальное время / realnoevremya.ru

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев также отметил на ПМЭФ, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар, а текущий сильный рубль может привести к остановке некоторых производств в отрасли.

Рубль в этом году демонстрирует устойчивый рост. С начала года официальный курс доллара снизился почти на 23%. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 78,72 рубля, в то время как в начале года он находился на уровне 101,68 рубля.

Рената Валеева