Минниханов и вице-премьер Казахстана обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. Главной темой их встречи стало сотрудничество между двумя республиками. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В составе казахстанской делегации также присутствовал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Во время беседы обсуждались вопросы взаимодействия в области цифровизации, что подчеркивает важность современных технологий для обоих государств.

Накануне раис Татарстана встретился с шейхом Нассером ибн Хамадом Аль Халифой, сыном короля Бахрейна. Стороны обсудили планы по увеличению товарооборота между Татарстаном и Бахрейном. В 2024 году этот показатель уже вырос на 7%, составив $483 тысячи.



Анастасия Фартыгина