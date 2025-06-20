ВТБ на ПМЭФ подписал соглашения о сотрудничестве с Минпромторгом и Минтруда

Соглашение с Минтруда направлено на углубление системной работы , совершенствование механизмов и повышение доступности социальной поддержки граждан

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и Минтруда заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент — председатель правления кредитной организации Андрей Костин и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.



Соглашение направлено на углубление системной работы с министерством, совершенствование механизмов и повышение доступности социальной поддержки граждан. Речь идет о внедрении в новых цифровых платежных сервисов, программного обеспечения и технических средств, в том числе для оформления трудоустройства и предоставления льгот различным категориям населения.

— Государство очень активно проводит социальную политику. Наша задача — использовать по максимуму возможности банка для того, чтобы повысить доступность социальной поддержки граждан, упростить её. Наши компетенции позволяют сделать клиентский путь еще более простым, а взаимодействие человека с государством через банк — удобным и комфортным, — сказал Андрей Костин.

Еще одно соглашение подписано с Министерством промышленности и торговли России. Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка Валерий Лукьяненко и замглавы ведомства министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов Группы предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства.

— Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции. Заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны, — сказал Валерий Лукьяненко.