Исследование: россияне все чаще предпочитают наличные, несмотря на популярность банковских карт

Фото: Дарья Пинегина

Доля россиян, которые не могут обойтись без наличных денег, выросла в 2024 году до 43% по сравнению с 40% в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование Банка России об отношении граждан к различным средствам платежа. Также увеличилась доля тех, кто хранит деньги в виде наличных (с 30 до 32%) и ежедневно расплачивается наличными (с 17 до 21%).

При этом количество радикальных приверженцев наличных и безналичных платежей почти сравнялось: платят только наличными 9%, а только безналом — 10%. Стоит отметить, что доля использующих только безналичный расчет выросла по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 6%.

Несмотря на растущую популярность наличных, россияне относятся к банкнотам без должного внимания. Проверяют купюры на подлинность только 10% респондентов, а 50% никогда этого не делают, и эта доля выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом. Кроме того, 60% граждан не обращают внимания на дизайн банкнот, а 53% не смогли правильно назвать изображение на 50-рублевой купюре.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Хотя банковские карты есть у 92% россиян, активно используют их для оплаты лишь 83%. Доля пользователей дебетовых карт осталась стабильной, а вот число тех, кто использует кредитные карты, снизилось с 45% в 2023 году до 39% в 2024 году.

По данным исследования, граждане пока не готовы к появлению цифрового рубля. Только 6% готовы открыть цифровой счет, 34% знают о его существовании, но не готовы пользоваться им, 19% знают о цифровом рубле, но не понимают его предназначение, а 41% респондентов вовсе не осведомлены о его существовании.

Генпрокуратура России поддержала инициативу о полном запрете наличных расчетов при купле-продаже недвижимости.

Рената Валеева