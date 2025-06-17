В России могут запретить наличные при сделках с недвижимостью

Фото: Динар Фатыхов

Генпрокуратура России поддержала инициативу о полном запрете наличных расчетов при купле-продаже недвижимости. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин в ответ на запрос зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сообщают «Известия».

В своем ответе Разинкин предложил ряд мер для улучшения ситуации на рынке недвижимости. В частности, он предложил ввести обязательные требования к риелторам:

наличие высшего образования;

отсутствие судимости за экономические преступления.

Также планируется создать компенсационный фонд для жертв недобросовестных посредников и увеличить сроки проверки подозрительных сделок Росреестром до 20 дней.

Кроме того, Разинкин подчеркнул необходимость автоматического обмена данными между Росреестром и МВД для предотвращения мошенничества. Он также предложил обязательное нотариальное заверение сделок с участием пожилых людей старше 65 лет, которые являются основной группой риска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Светлана Разворотнева сообщала, что законопроект о запрете наличных при сделках с жильем стоимостью свыше 1 млн рублей уже готов и может быть принят до конца 2025 года. В пояснительной записке указано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, возросло с 6 тыс. в 2022 году до 8 тыс. в 2023 году, а ущерб граждан увеличился с 32 млрд до 42 млрд рублей.

Напомним, что рынок элитной и бизнес-недвижимости в России демонстрирует устойчивый рост. В мае количество предложений квартир в новостройках бизнес-класса в столице Татарстана увеличилось на 11,3%, а элит-класса — на 4,9% по сравнению с апрелем.



Анастасия Фартыгина