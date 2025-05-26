Кравцов: в течение трех лет в школах появятся единые учебники по всем предметам

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения планирует разработать единые государственные учебники по всем школьным предметам в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

— В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей, — подчеркнул министр.

По его словам, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников через литературу.

— Учебные предметы очень важны для формирования мировоззрения школьников. Мы вернули в уроки литературы содержание, изучение и чтение преимущественно наших отечественных писателей. И сегодня в каждой школе создаем школьный театр и постановки также синхронизируем со школьной программой по литературе, — пояснил он.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Российской академией наук (РАН) приступило к подготовке единых государственных учебников по естественно-научным предметам, включая физику, химию и биологию.

— Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией. Такое комплексное представление о естественных науках очень важно для будущих школьников, — подчеркнул Кравцов.

В контексте повышения качества образования министр сообщил об утверждении в текущем году четырех словарей по русскому языку (орфографического, орфоэпического, толкового и словаря иностранных слов) и о планах по утверждению еще восьми словарей в следующем году.

С 1 сентября 2025 года обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов.

Рената Валеева