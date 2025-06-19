Россия и Индонезия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и избранный президент Индонезии Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Торжественная церемония состоялась в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге после продолжительных переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

— Индонезия — один из наших главных партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, — заявил Путин.



Он подчеркнул стремление России к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях. Особо был отмечен рост поставок российской пшеницы и индонезийского сельскохозяйственного сырья.

Прабово Субианто поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием, назвав Россию стратегическим партнером и дружественным государством для Индонезии. Он выразил готовность к увеличению числа прямых рейсов между странами и к росту количества индонезийских студентов, обучающихся в России по стипендии.



Ранее Путин заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто стал главным гостем ПМЭФ в этом году.

Рената Валеева