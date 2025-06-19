Путин назвал президента Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Об этом пишет РИА «Новости».

Встреча двух лидеров состоялась в четверг в рамках официального визита Прабово Субианто в Россию. В ходе беседы Путин отметил, что они совместно примут участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.

— И Вы у нас там главный гость, — подчеркнул Путин.

Глава российского государства также назвал ПМЭФ «хорошей площадкой», которая на протяжении многих лет собирает большое количество предпринимателей и политиков со всего мира.

Роскачество провело успешные переговоры с представителями Малайзии и Индонезии, в ходе которых было достигнуто принципиальное согласие о признании российскими странами сертификатов халяль.

Рената Валеева