В Казани начнут информировать об угрозе атаки БПЛА через домофоны

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Сегодня в Казани впервые протестировали систему информирования населения о ЧС с использованием IP-домофонов. В ходе испытаний был отработан регламент централизованного открытия дверей подъездов и трансляции сообщения при угрозе атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе ПАО «Таттелеком».

Тестирование проводилось на домофонах в одном из многоквартирных домов на улице Хасанова в Советском районе города.

На данный момент более 450 многоквартирных домов Казани оснащены IP-домофонами компании. Всего в 11 городах Татарстана насчитывается более 16 тыс. цифровых домофонов, программное обеспечение которых позволяет реализовать задачи информирования населения об угрозе.

Ранее «Летай» объяснил замедление мобильного интернета в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА.

Рената Валеева