«Не тотальная блокировка»: «Летай» объяснил замедление мобильного интернета в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности, что повлияло на работу мобильного интернета. Оператор связи «Летай» сообщил о снижении скорости 4G до уровня 2G, что составляет около 384 Кбит/с.

— Это не тотальная блокировка, а уменьшение до минимальных значений, — сообщил оператор.

«Летай» выполняет требования правительства республики для обеспечения безопасности населения. Специалисты оператора уже скорректировали скорость передачи данных. Теперь абоненты могут обмениваться сообщениями в мессенджерах, но отправка изображений, видео и файлов будет затруднена.

Оператор просит пользователей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным мерами безопасности.

Анастасия Фартыгина