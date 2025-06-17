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«Не тотальная блокировка»: «Летай» объяснил замедление мобильного интернета в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

16:32, 17.06.2025
«Не тотальная блокировка»: «Летай» объяснил замедление мобильного интернета в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности, что повлияло на работу мобильного интернета. Оператор связи «Летай» сообщил о снижении скорости 4G до уровня 2G, что составляет около 384 Кбит/с.

— Это не тотальная блокировка, а уменьшение до минимальных значений, — сообщил оператор.

    «Летай» выполняет требования правительства республики для обеспечения безопасности населения. Специалисты оператора уже скорректировали скорость передачи данных. Теперь абоненты могут обмениваться сообщениями в мессенджерах, но отправка изображений, видео и файлов будет затруднена.

    Оператор просит пользователей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным мерами безопасности.

    Анастасия Фартыгина

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