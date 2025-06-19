В центре Казани ограничат движение по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением капитального ремонта тепловода в Вахитовском районе Казани будет ограничено движение транспорта по улицам Зайни Султана и Габдуллы Тукая. Об этом сообщили в мэрии Казани.

С 20 июня по 15 июля будет полностью перекрыто движение по улице Зайни Султана — на участке от ул. Каюма Насыри до ул. Габдуллы Тукая. Также будет частично ограничено движение по улице Габдуллы Тукая в районе зданий №55 и №58.

Госавтоинспекция Татарстана сообщила о временном перекрытии движения на восьми участках автодорог региона в связи с проведением дорожных работ.

Рената Валеева