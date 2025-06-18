Новости общества

04:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане временно перекрыто движение на восьми участках дорог

15:32, 18.06.2025
В Татарстане временно перекрыто движение на восьми участках дорог
Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Татарстана сообщила о временном перекрытии движения на восьми участках автодорог региона в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе.

Движение ограничено на следующих участках:

  • Азнакаевский район: «Объездная г. Азнакаево» (км 1—4);
  • Актанышский район: «Тюково — Татарские Ямалы» (км 10—18);
  • Елабужский район: «М-7 Волга — Бизяки» (км 2—3);
  • Лаишевский район: «Среднее Девятово — Татарский Янтык» (км 11—13);
  • Муслюмовский район: «Актаныш — Муслюмово» (км 87—88);
Реальное время / realnoevremya.ru
  • Новошешминский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 0—8);
  • Нижнекамский район: «Чистополь — Нижнекамск» (км 40—41);
  • Черемшанский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 61—62).

На всех перечисленных участках установлены информационные щиты и временные дорожные знаки, указывающие альтернативные маршруты объезда.

С 19 по 23 июня в Казани движение по Кировской дамбе будет ограничено из-за проведения работ.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также