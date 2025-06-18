В Татарстане временно перекрыто движение на восьми участках дорог

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Татарстана сообщила о временном перекрытии движения на восьми участках автодорог региона в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе.

Движение ограничено на следующих участках:

Азнакаевский район: «Объездная г. Азнакаево» (км 1—4);

Актанышский район: «Тюково — Татарские Ямалы» (км 10—18);

Елабужский район: «М-7 Волга — Бизяки» (км 2—3);

Лаишевский район: «Среднее Девятово — Татарский Янтык» (км 11—13);

Муслюмовский район: «Актаныш — Муслюмово» (км 87—88);

Реальное время / realnoevremya.ru

Новошешминский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 0—8);

Нижнекамский район: «Чистополь — Нижнекамск» (км 40—41);

Черемшанский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 61—62).

На всех перечисленных участках установлены информационные щиты и временные дорожные знаки, указывающие альтернативные маршруты объезда.

С 19 по 23 июня в Казани движение по Кировской дамбе будет ограничено из-за проведения работ.

Рената Валеева