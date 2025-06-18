В Татарстане временно перекрыто движение на восьми участках дорог
Госавтоинспекция Татарстана сообщила о временном перекрытии движения на восьми участках автодорог региона в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе.
Движение ограничено на следующих участках:
- Азнакаевский район: «Объездная г. Азнакаево» (км 1—4);
- Актанышский район: «Тюково — Татарские Ямалы» (км 10—18);
- Елабужский район: «М-7 Волга — Бизяки» (км 2—3);
- Лаишевский район: «Среднее Девятово — Татарский Янтык» (км 11—13);
- Муслюмовский район: «Актаныш — Муслюмово» (км 87—88);
- Новошешминский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 0—8);
- Нижнекамский район: «Чистополь — Нижнекамск» (км 40—41);
- Черемшанский район: «Азеево — Черемшан — Шентала» (км 61—62).
На всех перечисленных участках установлены информационные щиты и временные дорожные знаки, указывающие альтернативные маршруты объезда.
С 19 по 23 июня в Казани движение по Кировской дамбе будет ограничено из-за проведения работ.
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