Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» на год

Контракт нападающего Александра Радулова с ярославским «Локомотивом» продлен на один год. Об этом сообщает телеграм-канал хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение с 38-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Радулов присоединился к «Локомотиву» в июне 2024 года. В прошедшем сезоне он провел за ярославский клуб 81 матч, набрав 50 очков (25 голов + 25 передач). Радулов сыграл важную роль в триумфальном сезоне «Локомотива», который впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам плей-офф Радулов был признан самым ценным игроком (MVP).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Радулов выступал за такие клубы КХЛ, как уфимский «Салават Юлаев» (с которым также завоевал Кубок Гагарина в 2011 году), московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». В составе сборной России Радулов — двукратный чемпион мира, а также участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

Рената Валеева