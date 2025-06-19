В Сеть утекли 16 млрд аккаунтов в популярных сервисах

Фото: Динар Фатыхов

Исследователи из компании Cybernews обнаружили масштабную утечку логинов и паролей, затронувшую 16 млрд аккаунтов в различных популярных онлайн-сервисах. Об этом сообщает Forbes.

По информации Cybernews, в слитый архив вошли данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, VPN-сервисов, социальных сетей и даже государственных платформ. Большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались в открытом доступе.

Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что скомпрометированные учетные данные могут быть использованы для проведения фишинговых атак и захвата аккаунтов.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать надежные менеджеры паролей для хранения и генерации сложных комбинаций, а также по возможности активировать многофакторную аутентификацию (MFA) для дополнительной защиты.

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Рената Валеева