В Сеть утекли 16 млрд аккаунтов в популярных сервисах
Исследователи из компании Cybernews обнаружили масштабную утечку логинов и паролей, затронувшую 16 млрд аккаунтов в различных популярных онлайн-сервисах. Об этом сообщает Forbes.
По информации Cybernews, в слитый архив вошли данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub, Telegram, VPN-сервисов, социальных сетей и даже государственных платформ. Большинство этих наборов логинов и паролей являются новыми и ранее не публиковались в открытом доступе.
Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что скомпрометированные учетные данные могут быть использованы для проведения фишинговых атак и захвата аккаунтов.
В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать надежные менеджеры паролей для хранения и генерации сложных комбинаций, а также по возможности активировать многофакторную аутентификацию (MFA) для дополнительной защиты.
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Справка
*запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
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