Песков: появление Путина в мультфильмах не требует согласования с Кремлем

Президент России Владимир Путин является неотъемлемой частью жизни страны, включая «самых маленьких сограждан», поэтому его появление в мультфильмах закономерно и не требует согласования с Кремлем. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для «Юнашев Live».

— Это, конечно, не надо согласовывать. Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и самых маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, главное, чтобы мультфильмы были интересны детям. Вопрос о тонкостях появления главы государства в «Простоквашино» он переадресовал специалистам: «Об этом пусть [глава «Союзмультфильма»] Юлиана [Слащева] рассуждает, ей виднее!»

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о планах ввести Владимира Путина в качестве персонажа мультсериала «Простоквашино», назвав это «самой популярной мягкой силой» и отметив, что президент создаст «прекрасный дуэт для продвижения страны и культуры» с котом Матроскиным.