«Татнефть» откроет сеть из 12 АЗС в Дагестане

Первые шесть заправок планируется открыть уже к июлю текущего года

Фото: Максим Платонов

«Татнефть» расширит свою сеть АЗС на Дагестан, где до конца текущего года на условиях франчайзинга откроет 12 автозаправок. Это предусматривает соглашение, подписанное сегодня главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Франчайзи выступит ООО «Альфа-газ» (Хасавюрт), следует из сообщения официального телеграм-канала властей Дагестана. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит на паритетных условиях ее директору Марату Элифханову и Гази-Магомед Газиеву.

Первые шесть заправок под татарстанским брендом планируется открыть уже к июлю текущего года в селах Гапцах Магарамкентского района, Тарумовка, а также в городах Буйнакск и Хасавюрт. До конца года аналогичные станции АЗС появятся в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

Как следует из сообщения компании, в рамках соглашения, в частности, будут открыты заправки для автотранспорта, работающего на сжиженном углеводородном газе.

Ольга Машина