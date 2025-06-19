«Татнефть» откроет сеть из 12 АЗС в Дагестане
Первые шесть заправок планируется открыть уже к июлю текущего года
«Татнефть» расширит свою сеть АЗС на Дагестан, где до конца текущего года на условиях франчайзинга откроет 12 автозаправок. Это предусматривает соглашение, подписанное сегодня главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым в рамках Петербургского международного экономического форума.
Франчайзи выступит ООО «Альфа-газ» (Хасавюрт), следует из сообщения официального телеграм-канала властей Дагестана. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит на паритетных условиях ее директору Марату Элифханову и Гази-Магомед Газиеву.
Первые шесть заправок под татарстанским брендом планируется открыть уже к июлю текущего года в селах Гапцах Магарамкентского района, Тарумовка, а также в городах Буйнакск и Хасавюрт. До конца года аналогичные станции АЗС появятся в Махачкале, Каспийске и Дербенте.
Как следует из сообщения компании, в рамках соглашения, в частности, будут открыты заправки для автотранспорта, работающего на сжиженном углеводородном газе.
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