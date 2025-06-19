Песков: дальнейшие обмены телами погибших — предмет переговоров с Украиной
Дальнейшие обмены телами погибших между российскими и украинскими военнослужащими станут предметом обсуждения на следующих раундах переговоров между сторонами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Заявление прозвучало на фоне готовности российской стороны передать Украине еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Ранее уже было передано 6 тыс. тел.
— Это нужно согласовывать. Сейчас пропорция очевидна, мы же получили всего несколько десятков тел наших бойцов. Это все предмет обсуждения на следующем раунде, — подчеркнул Песков.
Сегодня Минобороны сообщило о проведении очередного раунда обмена военнопленными с Украиной в рамках договоренностей.
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