Новости общества

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: дальнейшие обмены телами погибших — предмет переговоров с Украиной

15:12, 19.06.2025
Песков: дальнейшие обмены телами погибших — предмет переговоров с Украиной
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Дальнейшие обмены телами погибших между российскими и украинскими военнослужащими станут предметом обсуждения на следующих раундах переговоров между сторонами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне готовности российской стороны передать Украине еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Ранее уже было передано 6 тыс. тел.

— Это нужно согласовывать. Сейчас пропорция очевидна, мы же получили всего несколько десятков тел наших бойцов. Это все предмет обсуждения на следующем раунде, — подчеркнул Песков.

Сегодня Минобороны сообщило о проведении очередного раунда обмена военнопленными с Украиной в рамках договоренностей.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также