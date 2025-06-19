В РФС призвали ФИФА отказаться от двойных стандартов на фоне действий Израиля

Фото: Динар Фатыхов

В Российском футбольном союзе (РФС) выступили с призывом к Международной федерации футбола (ФИФА) вернуть Россию на международные турниры на фоне действий Израиля. Российские сборные и клубы отстранены от официальных футбольных соревнований с весны 2022 года после начала СВО.

— Вопрос о двойных стандартах нужно адресовать в ФИФА, как они это видят. Нам кажется, что двойные стандарты — это неправильно, мы считаем, что футбол не может быть частью политики. Здесь вопрос не в том, что Израиль нужно банить, нужно снимать бан с российских клубов и сборной. Это было бы справедливо, — сказал генсек РФС Максим Митрофанов РИА «Новости».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ни ФИФА, ни Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никак не отреагировали на атаку Израиля против Ирана, начавшуюся 13 июня. Израильские клубы и сборные остаются участниками официальных турниров по футболу.



В апреле глава ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение России на мировую футбольную арену. Однако решения о допуске российских клубов и сборных до сих пор нет.

Зульфат Шафигуллин