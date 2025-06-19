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Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР

13:07, 19.06.2025
Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Накануне российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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