Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
Накануне российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР.
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