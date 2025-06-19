Суд в Татарстане приговорил девушку к 3,5 года колонии за смерть подруги на тюбинге

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов в ходе прений сторон запросил пять лет колонии, указывая на попытки подсудимой скрыть следы преступления

В Татарстане Эвелина Якупова получила 3,5 года колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти ее подруги. Судья Кировского райсуда Казани Булат Шарафутдинов вынес приговор, отклонив просьбу адвоката о прекращении дела в связи с примирением сторон.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов в ходе прений сторон запросил пять лет колонии, указывая на попытки подсудимой скрыть следы преступления. Суд учел все обстоятельства дела и принял решение о назначении наказания.

Напомним, что 8 января поступило сообщение о ДТП с участием тюбинга, однако на месте происшествия не было обнаружено следов крови. При обследовании близлежащей территории, в 1,2 км от предполагаемого места гибели, были найдены биологические следы. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что девушка каталась на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz. Водитель, 22-летняя подруга погибшей, перевозила пассажирку вне кабины, что является нарушением ПДД.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После в Госдуме началась разработка госстандарта (ГОСТ) для тюбингов, или «ватрушек», в связи с их высокой травмоопасностью. Депутат Татьяна Буцкая сообщила, что новый стандарт предполагает возможность торможения при катании, что должно повысить безопасность пользователей. Она подчеркнула, что конструкция «ватрушки» должна обеспечивать хороший обзор для сидящего, ведь при катании голова оказывается ниже ног.

Анастасия Фартыгина