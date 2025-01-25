Госдума разработает ГОСТ на тюбинг из-за увеличения количества травм

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В Госдуме началась разработка госстандарта (ГОСТ) для тюбингов, или ватрушек, в связи с их высокой травмоопасностью. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Депутат Татьяна Буцкая сообщила, что новый стандарт предполагает возможность торможения при катании, что должно повысить безопасность пользователей. Она подчеркнула, что конструкция ватрушки должна обеспечивать хороший обзор для сидящего, ведь при катании голова оказывается ниже ног.

Инициатива по созданию ГОСТа возникла после множества обращений детей в больницы с травмами, в том числе 16 случаев за новогодние праздники. В январе в Казани трагически погибла 20-летняя студентка, получившая тяжелые травмы во время катания на тюбинге, что также подстегнуло обсуждение безопасности. Приволжский районный суд Казани уже назначил домашний арест ее подруге, которая признала свою вину в инциденте.



Анастасия Фартыгина