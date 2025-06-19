Эксперт объяснил, почему важно чипировать собаку

Фото: Максим Платонов

Куратор проекта о развитии культуры ответственного отношения к животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов Республики Татарстан Дарья Раек рассказала о важности чипирования собак. По словам эксперта, чип позволит быстро определить хозяина животного в экстренных ситуациях.

— Если собака попадает даже в отлов, совершенно невозможно установить, а кто ее владелец. И даже если 10 соседей расскажут, что она живет в этом дворе — законодательно нельзя никакие меры применить к человеку. В данном случае это станет возможно, — цитируют Раек «Вести Татарстан».

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

С 1 июля владельцев собак в Татарстане начнут штрафовать за отсутствие регистрации у животного. Обязательное чипирование в республике началось в начале года. Всех животных вносят в госреестр. Стоимость чипирования в государственной ветклинике варьируется от ста до пятисот рублей.



Зульфат Шафигуллин