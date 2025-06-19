Эксперт: Рахимов достиг максимума с нынешним «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что Рашид Рахимов показал максимально возможный результат с «Рубином» в минувшем сезоне. Казанская команда заняла в Российской премьер-лиге (РПЛ) седьмое место и вылетела в первом раунде плей-офф Кубка России.

— Рашид Рахимов выдал абсолютный максимум — большего добиться было невозможно. Если «Рубин» хочет выше подниматься, то нужно другое усиление и при этом Даку сохранить. Рахимов проделал очень хорошую работу. Куда‑то выше подняться — просто нереально, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рашид Рахимов работает с «Рубином» с весны 2023 года и вывел команду в РПЛ, победив в Первой лиге. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 заняла восьмое место в Премьер-лиге, а через год поднялась на одну строчку.



Ранее стало известно, что трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался. Петербургский клуб не смог договориться с игроком по условиям контракта.

Зульфат Шафигуллин