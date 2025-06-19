В Татарстане на 26% увеличилось число иностранцев с ПМЖ
В 2025 году в Татарстане количество постоянно проживающих иностранных граждан увеличилось на 26,6%. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.
- Так, по состоянию на 1 июня в республике законно находилось 106 тыс. иностранцев, что на 13 тыс. больше, чем год назад.
Количество временно проживающих составило 4,9 тыс. Российское гражданство получили 794 человека.
Напомним, в России планируют увеличить срок пребывания для иностранцев, использующих электронную визу, до 30 дней. Также рассматривается возможность многократного использования таких виз.
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