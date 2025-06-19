Названы самые популярные б/у автомобили в России в мае: Lada 2107 в лидерах

Фото: Артем Дергунов

Седан Lada 2107 вновь стал самым продаваемым б/у автомобилем в России по итогам мая. По данным аналитического агентства «Автостат», россияне приобрели 12,1 тыс. «семерок». Об этом сообщают «Известия».

На втором месте находится хетчбэк Lada 2114 «Самара-2», который разошелся тиражом 9,6 тысячи единиц. Почти одинаковые результаты показали Kia Rio и Hyundai Solaris — по 9,5 тыс. автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с показателем 8,5 тысячи.

В десятку популярных моделей также вошли Lada 2170 («Приора»), Lada 4x4 («Нива»), Toyota Corolla, Lada 2190 («Гранта») и Toyota Camry. Однако все десять моделей показали снижение продаж по сравнению с апрелем: от 1,3% у Hyundai Solaris до 9,6% у Lada 4x4. Также, если сравнивать с маем прошлого года, все они находятся в минусе — меньше всего это коснулось Lada 2107 (-1,6%), а больше всего — Lada 2114 (-12,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в мае россияне купили 491 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем в апреле, и на 4,3% ниже по сравнению с маем прошлого года. Лидером по маркам остается Lada с 126,3 тысячи проданных автомобилей, за ней следуют Toyota (48,2 тыс.), Kia (28 тыс.), Hyundai (26,6 тыс.) и Nissan (21,8 тыс.).

С начала года россияне приобрели 2,3 млн б/у автомобилей — это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что цены на автомобили Lada резко выросли за последние четыре года, достигнув 70% повышения.



Анастасия Фартыгина