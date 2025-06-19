Беспилотные такси в России смогут улучшить демографическую ситуацию

Фото: Динар Фатыхов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Тигран Худавердян, бывший глава «Яндекса», поделился любопытным наблюдением: в Сан-Франциско беспилотное такси стало популярным местом для интимных встреч. По его словам, отсутствие водителя делает такие поездки удобными для пассажиров, пишет РИА «Новости».

— Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт, — сообщил Худавердян.

Он также подчеркнул, что проблема заключается в том, что в беспилотных автомобилях отсутствует человек, который мог бы ограничивать пассажиров.

Гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков пошутил, что беспилотные такси могут не только повысить производительность труда, но и улучшить демографическую ситуацию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Худавердян выразил сомнения в функциональности беспилотных такси и призвал изучить международный опыт, например китайский.

— Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже, — сказал он, комментируя ситуацию с беспилотниками в Пекине.

Напомним, что «Яндекс» активно тестирует беспилотные автомобили в России, включая Иннополис (Татарстан), Сочи и Москву. В октябре 2023 года компания впервые в Европе запустила тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне.

Также накануне гендиректор автоконцерна КАМАЗ Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2».



Анастасия Фартыгина