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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +23 градусов

07:00, 19.06.2025

В отдельных районах ожидается гроза, локально град

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. В восточных и южных районах местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный: ночью 4—9 м/с, днем 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит +8 градусов и выше. Максимальная температура воздуха днем от +18 до +23 градусов. В Казани прогнозируется от +20 до +22 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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