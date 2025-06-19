Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +23 градусов

В отдельных районах ожидается гроза, локально град

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. В восточных и южных районах местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный: ночью 4—9 м/с, днем 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит +8 градусов и выше. Максимальная температура воздуха днем от +18 до +23 градусов. В Казани прогнозируется от +20 до +22 градусов.

Зульфат Шафигуллин