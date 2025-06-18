Минниханов подвел итоги Ассоциации инновационных регионов России
Раис Татарстана, председатель совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Рустам Минниханов провел заседание Ассоциации, посвященное 15-летию со дня ее образования. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.
За прошедшие полтора десятилетия АИРР значительно расширила свое влияние, увеличив число участников до 19 регионов.
На заседании Минниханов подчеркнул ключевую роль Ассоциации как платформы для обмена опытом и распространения лучших практик в сфере инновационного развития.
Ранее Минниханов на ПМЭФ встретился с зампредседателя кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыевым.
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