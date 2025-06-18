В ООН рассказали, что рождаемость в мире беспрецедентно снижается

Фото: Артем Дергунов

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) заявил о беспрецедентном снижении рождаемости во всем мире. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Руководитель ЮНФПА Наталья Канем сообщила, что опросы, проведенные в 14 странах, показали: многие люди хотели бы иметь не менее двух детей, но чувствуют себя неспособными создать такую семью из-за финансовых трудностей.

Кроме того, некоторые респонденты выразили опасения в связи с вооруженными конфликтами и изменением климата, что также влияет на их решение заводить детей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о многократной выплате маткапитала. Предлагается выплачивать его повторно за каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы.

Рената Валеева