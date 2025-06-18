Банк БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в объединение

Фото: Динар Фатыхов

Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в организацию и рассматривает вопрос о членстве Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Две страны уже были выбраны в качестве членов, это Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении, — передает слова Руссефф ТАСС.

Расширение членства в НБР рассматривается как один из способов укрепления позиций организации и увеличения ее влияния в мировой экономике. Присоединение новых стран позволит НБР расширить географию своей деятельности и привлечь дополнительные ресурсы для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Руссефф также выразила благодарность Владимиру Путину за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР.

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Рената Валеева