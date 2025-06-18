Сразу семь выпускниц в Татарстане получили 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сразу семь выпускниц 11-х классов стали обладательницами наивысшего результата — 200 баллов — на ЕГЭ по двум предметам: русскому языку и химии. Об этом сообщили в Минобразования республики.

Выдающиеся результаты показали:

Жилякова Дарья (лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии-филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» в п. Дубровка),

Муртазина Алиса (гимназия №37 Авиастроительного района Казани),

Никишина Елизавета (лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина),

Овчинникова Милена (Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3),

Сайфиева Эльнара (лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова Советского района Казани),

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Филиппова Софья (Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича),

Шпак Виолетта (многопрофильный лицей №186 — «Перспектива» Приволжского района Казани).

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о масштабных нарушениях на ЕГЭ-2025. В основной период экзаменов с мест проведения были удалены 608 человек.

Рената Валеева