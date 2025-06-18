Сразу семь выпускниц в Татарстане получили 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии
В Татарстане сразу семь выпускниц 11-х классов стали обладательницами наивысшего результата — 200 баллов — на ЕГЭ по двум предметам: русскому языку и химии. Об этом сообщили в Минобразования республики.
Выдающиеся результаты показали:
- Жилякова Дарья (лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии-филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» в п. Дубровка),
- Муртазина Алиса (гимназия №37 Авиастроительного района Казани),
- Никишина Елизавета (лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина),
- Овчинникова Милена (Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3),
- Сайфиева Эльнара (лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова Советского района Казани),
- Филиппова Софья (Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича),
- Шпак Виолетта (многопрофильный лицей №186 — «Перспектива» Приволжского района Казани).
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о масштабных нарушениях на ЕГЭ-2025. В основной период экзаменов с мест проведения были удалены 608 человек.
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