На ЕГЭ в 2025 году за нарушения удалили более 600 человек

Фото: Максим Платонов

На ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о масштабных нарушениях на ЕГЭ-2025. В основной период экзаменов с мест проведения были удалены 608 человек. Значительная часть нарушителей — 189 человек — использовали средства связи во время экзамена, пишет РИА «Новости».

— На сегодняшний день 608 участников ЕГЭ были удалены с экзамена, из них 189 человек — за использование телефонов, — заявил Музаев. Остальные нарушения включали попытки вынести контрольно-измерительные материалы (КИМ) и использование шпаргалок.

Согласно действующему порядку проведения государственной итоговой аттестации, удаленные выпускники могут пересдать только русский язык и базовую математику в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября. Это единственная возможность для них получить аттестат в текущем году.

В Татарстане 15,1 тыс. человек сдали ЕГЭ по русскому языку. В прошлом году экзамен сдали 14,2 тыс. выпускников.

Рената Валеева