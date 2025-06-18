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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 19 июня

17:55, 18.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 19 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 19 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Евро опустился на 0,45 рубля, юань — на 0,05 рубля, доллар вырос на 0,004 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,72 рубля;
  • евро — 90,31 рубля;
  • юань — 10,87 рубля.

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