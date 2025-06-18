Путин встретится с журналистами из «недружественных» стран

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами международных информационных агентств, в том числе из стран, которые Россия классифицирует как «недружественные», в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков для журналиста Павла Зарубина.

На вопрос о присутствии представителей СМИ из «недружественных» стран на встрече, Песков кратко ответил.

— Будут, да, — сообщил он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Встреча состоится в среду вечером и пройдет в формате «вопросы-ответы». По информации Кремля, обсуждение будет посвящено актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, а также ключевым мировым событиям.

В прошлом году в аналогичной встрече приняли участие представители таких агентств, как Reuters, Kyodo, Associated Press (AP), Deutsche Presse-Agentur (DPA), EFE и Agence France-Presse (AFP), среди других.

Рената Валеева