Кучушев: «Госуслуги» ежедневно обслуживают 14 млн россиян

Фото: Михаил Захаров

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Сергей Кучушев заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о впечатляющем росте популярности портала «Госуслуги». По его словам, ежедневно платформой пользуются более 14 млн граждан России, оформляя при этом свыше 2,5 млн государственных услуг, пишет РИА «Новости».

Выступая на сессии «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы», Кучушев подчеркнул масштаб использования платформы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день на этой платформе более 14 млн ежедневно посетителей и более 2,5 млн услуг ежедневно оказывается, — сказал он.

С 1 августа в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам отказаться от нежелательных массовых рассылок СМС-сообщений, пуш-уведомлений и звонков.



Рената Валеева